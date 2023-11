MN - Traversa: "Vittoria con il Psg una botta di adrenalina ma Pioli sa che non bisogna adagiarsi"

Martino Traversa, ex giocatore di Milan e Lecce, è stato intervistato in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it per parlare della sfida tra le due squadre che si giocherà oggi alle 15 allo stadio Via del Mare. Queste le sue parole sulla vittoria-svolta contro il Psg in Champions: "Quella vittoria, in netto dominio, è stata una botta di adrenalina pura. Ora però Pioli dovrà fare il possibile per non farla dissolvere. Ma su questo non ho dubbi: lui sa perfettamente che, in un campionato come questo, non bisogna mai adagiarsi, perché nessuno ti regala niente. “Piccole”, “medie” e grandi”."