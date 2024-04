MN - Turci: "Camarda? Mi auguro non si verifichi un Donnarumma bis"

Tommaso Turci, giornalista di DAZN, in merito all'attualità del Milan ed al prossimo impegno europeo contro la Roma ha rilasciato queste parole ai microfoni di MilanNews.it:

Camarda rischia seriamente di essere Donnarumma bis? "Situazione sicuramente complicata, perché quando c'è un ragazzo con così tanto talento in epoca moderna purtroppo è sempre al centro di queste voci e si rischia di destabilizzarlo. Diciamocelo, lui dovrebbe solo pensare a giocare a calcio, a crescere, e a fare la sua carriera che sarà sicuramente brillante. Mi auguro per il Milan che non verifichi un Donnarumma bis, per quanto poi lo stesso Donnarumma abbia fatto la storia del Milan".