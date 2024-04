MN - Turci così su Milan-Roma: "Chi terrà fuori il fattore ambientale riuscirà ad essere più lucido"

vedi letture

San Siro o Olimpico: dove si giocherà la qualificazione alle semifinali di Europa League? "Io credo che la squadra che riuscirà a subire meno l'ambiente dell'avversario sarà la squadra che poi dopo riuscirà ad andare avanti. Testiamo ad esempio quello che è riuscita a fare la Roma in casa negli ultimi anni, tante volte è stata trascinata a vincere partite che sembravano impossibili. Allo stesso tempo quando vai a giocare in un San Siro pieno e cominci a sentire la pressione del momento, non è per tutti San Siro. Allora lì rischi di pagare un pochino. Quelli che riescono a tenere fuori il fattore ambientale sono quelli che probabilmente riusciranno ad essere un pochino più lucidi”.

Tommaso Turci, giornalista di DAZN, ha parlato così in esclusiva su MilanNews.it in merito alla prossima sfida di Europa League contro la Roma: questo un breve estratto preso dall'intervista completa.