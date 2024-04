MN - Turci: "Giroud perdita enorme. Non ho dubbi sul sostituto: Zirkzee profilo perfetto"

Tommaso Turci, giornalista di DAZN, in merito all'attualità del Milan ed al prossimo impegno europeo contro la Roma ha rilasciato queste parole ai microfoni di MilanNews.it:

Giroud verso Los Angeles. Si parla tanto di Zirkzee, ma chi è secondo te il 9 ideale per il nuovo Milan? "Giroud è una perdita enorme, non tanto dal punto di vista tecnico ma dal punto di vista caratteriale, di standing. Giocatore che non sente il peso delle grandi partite. Stiamo parlando di un grande, grandissimo uomo spogliatoio. Io non ho dubbi su chi debba essere l'attaccante del Milan nella prossima stagione: il profilo perfetto è Joshua Zirkzee".

Turci poi ha continuato su Zirkzee: "L'olandese è un giocatore che sa fare tutto, che può giocare da solo davanti o in coppia, fa rendere al meglio quelli che ha attorno, viene a legare il gioco, ha qualità, è un attaccante che può esaltarsi anche nel grande stadio come San Siro, può far divertire il pubblico. Magari nella prima stagione non ti farà tanti gol, ma sono convinto che ne fa fare 30 ai compagni. Quindi credo che lui sia l'investimento da fare, anche per quello che sta dimostrando ed il rendimento che sta avendo a Bologna. Quando uno vede Zirkzee giocare a calcio si innamora. E' veramente bellissmo. Ho avuto la fortuna di vederlo giocare tante volte da vicino ed un'eleganza così la ritrovi in davvero pochi giocatori di quella stazza".