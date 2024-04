MN - Turci: "Ibra ha passato una mentalità vincente: se c'è ti senti al sicuro"

Tommaso Turci, giornalista di DAZN, in merito all'attualità del Milan ed al prossimo impegno europeo contro la Roma ha rilasciato queste parole ai microfoni di MilanNews.it:

Ibrahimovic dirigente: può imporsi nel futuro societario del MIlan? "La grande qualità di Ibrahimovic è sempre stata quella di avere un carisma unico. E' una di quelle persone, di quegli uomini, che quando entrano in una stanza tutti si girano a guardare. Ha la calamita che non gli serve tanto per costruire questo status, a lui basta solo la presenza. Quando Ibra viene a parlarti trasmette energia positiva. Ibrahimovic ha credibilità coi giocatori, ha cresciuto questo gruppo, non dimentichiamocelo. Alcuni giocatori avevano livello X quando è arrivato, oggi hanno un X al quadrato. Ha passato una mentalità vincente. Secondo me con una preparazione che non deve mai mancare può davvero diventare un grandissimo dirigente. Lui però è uno che deve rimanere attaccato ai giocatori. Se c'è Ibra ti senti al sicuro".