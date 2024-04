MN - Turci: "Il Milan può vincere l'Europa League. Chi affronta i rossoneri non è mai contento di farlo"

⁠Il Milan può vincere l’Europa League? "Assolutamente si. Quando il Milan trova le motivazione giuste e riesce a giocare il suo calcio, che ha bisogno di spazio, ed in Europa lo trovi sicuramente di più, è una squadra che può dare del filo da torcere a tutti. Il percorso non è assolutamente semplice, ma il Milan è sicuramente una delle favorite. Chi va ad affrontare il Milan non è mai contento di farlo, è chiaro".

Questo un estratto dell'intervista fatta in esclusiva a Tommaso Turci, giornalista di DAZN, in merito all'attualità del Milan e al percorso in Europa League.