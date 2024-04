MN - Turci: "Il Milan sta facendo un percorso da squadra matura. Ci sono delle situazioni da migliorare, ma è stata una crescita importante"

Tommaso Turci, giornalista di DAZN, in merito all'attualità del Milan ed al prossimo impegno europeo contro la Roma ha rilasciato queste parole ai microfoni di MilanNews.it. Questo un breve estratto dell'intervista principale.

"Io credo che il percorso del Milan, soprattutto in questo 2024, sia un percorso da squadra grande, matura. E' vero che ci sono un po' di cose da mettere a posto, soprattutto dietro e nella fase di non possesso, però ci sono giocatori che sono stati valorizzati alla grande. La squadra ha pagato anche le tante rotazioni soprattutto dietro a causa degli infortuni. Ed è difficile avere continuità in questo senso. Però il Milan ha avuto una crescita importante dal punto di vista della mentalità, e credo che abbia trovato motivazioni extra, soprattutto in campionato, quando non era facile trovarle. Eppure la squadra sta dando delle garanzie, delle certezze, e sta mettendo delle basi importanti soprattutto per il futuro. Ovviamente ora c'è un secondo posto da consolidare, ma anche quest'obiettivo Europa League che per quello che può essere il percorso è un obiettivo concreto, il Milan può arrivare fino in fondo".