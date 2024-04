MN - Turci: "L'unico che potrebbe sostituire Pioli è Antonio Conte"

Tommaso Turci, giornalista di DAZN, in merito all'attualità del Milan ed al prossimo impegno europeo contro la Roma ha rilasciato queste parole ai microfoni di MilanNews.it. Nello specifico si è concentrato anche sul futuro della panchina del Milan con Stefano Pioli che non è certo di rimanere allenatore del Milan anche per la prossima stagione e con alcuni nomi che sono stati fatti come possibili sostituti.

Per un eventuale post Pioli, chi vedresti sulla panchina del Milan? "Io credo che l'unico vero allenatore oggi che potrebbe sostituire Pioli, per quelle che magari saranno le ambizioni future del Milan, sia Antonio Conte. Perché il salentino ti da la garanzia di voler puntare a vincere lo Scudetto, di voler puntare alla vetta del campionato ed in generale vincere, portare a casa. Lì dai un segnale chiaro che vuoi vincere, ma è chiaro che devi accompagnare il tutto con un mercato di livello. Certo che Conte ti porta anche dei profili importanti".