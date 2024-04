MN - Turci: "Milan e Roma stanno bene in questo momento, ma i rossoneri sono leggermente i favoriti"

Tommaso Turci, giornalista di DAZN, in merito all'attualità del Milan ed al prossimo impegno europeo contro la Roma ha rilasciato queste parole ai microfoni di MilanNews.it. Di seguito, ecco un estratto dell'intervista:

"Milan-Roma? Credo che parta leggermente favorito il Milan, anche per quello che ha dimostrato in questa stagione. Se guardiamo i valori delle squadre, la formazione rossonera ha dimostrato di essere favorita. Poi certo si può andare avanti così come si può uscire, ma io ho la sensazione che per quanto sian due squadre che stanno bene in questo momento, il Milan sia leggermente avanti".