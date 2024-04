MN - Turci: "Operazione Tonali dimostra che nessuno è indispensabile. Ma Leao è insostituibile"

vedi letture

Tommaso Turci, giornalista di DAZN, in merito all'attualità del Milan ed al prossimo impegno europeo contro la Roma ha rilasciato queste parole ai microfoni di MilanNews.it:

Si parla di una possibile cessione importante in casa Milan in estate: chi sacrificheresti fra Maignan, Theo Hernandez e Leao? "Io credo che l'operazione Tonali nella passata stagione ha dimostrato e fatto capire che tutti possono essere importanti ma nessuno è indispensabile. Purtroppo è un discorso abbastanza cinico, ma ti ha fatto capire che se hai offerte irrinunciabili per un giocatore è sbagliato dire di no. Se devo dirti quello che secondo me è insostituibile è Leao, perché il portoghese continua a essere il giocatore che il mondo invidia al Milan quando è in giornata. Se Leao è in giornata è un top al mondo. Su questo non ci sono dubbi. Poi su quella continuità di cui tutti parlano, credo che ci stiamo arrivando. Poi certo, terzini sinistri come Theo e Maignan non ce ne sono, però pensavi la stessa cosa di Donnarumma quando è andato via. Il discorso è sempre questo: sono tre giocatori su cui si dovrebbe costruire. Quello a cui non rinuncerei è Leao, ma se dovesse arrivare un'offerta da 120 milioni di euro che fai?".