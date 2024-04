MN - Turci sul futuro di Pioli: "Saranno determinanti i risultati. Se vincesse l'Europa League..."

Tommaso Turci, giornalista di DAZN, in merito all'attualità del Milan ed al prossimo impegno europeo contro la Roma ha rilasciato queste parole ai microfoni di MilanNews.it:

Futuro Stefano Pioli: lo confermeresti solo in caso di vittoria dell’Europa League o anche con un ‘semplice’ secondo posto? "Io credo che i risultati siano determinanti per Pioli, però in questo momento bisogna valutare anche la crescita della squadra e le prestazioni che sta mettendo in piedi l'allenatore del Milan. Ogni scelta sarà rimandata a fine stagione anche per capire le possibili alternative. Farei le mie valutazioni su Pioli perché secondo me sta facendo un buon lavoro, nonostante il periodo di flessione che c'è stato. Se dovesse vincere l’Europa League, allora non ci sarebbero dubbi sulla sua conferma, quindi sì, il suo futuro è legato anche ai risultati".

Su Stefano Pioli: "Pioli paga quelle partite che hanno segnato il percorso post Scudetto: la doppia semifinale di Champions League con l'Inter e la Supercoppa persa male, poi quel periodo di gennaio dell'anno scorso molto negativo. Lì secondo me si vede quanto un allenatore è bravo a ricomporre l'ambiente, perché sembrava veramente a fine corsa. Poi non ci dimentichiamo anche questa cosa, Pioli ha avuto a che fare con giocatori che la Serie A non l'avevano mai fatta, alcuni erano gli scarti di altre squadre, altri erano giovani o comunque giocatori provenienti da campionati di secondo livello, penso ad esempio Reijnders: non è automatico che uno arrivi in Serie A e dimostri subito il suo valore e riesca a rendere così".