MN - Tutta la delusione della Sud in questo coro: "Voi siete 11 buffoni"

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Negli ultimi minuti di recupero la Curva Sud si è lasciata a diversi cori di contestazione.

A recupero oramai iniziato e con il Milan fuori dalla Champions League, la Curva Sud si è lasciata andare ad un coro di frustrazione dopo aver accompagnato ed incitato la squadra per 90 minuti. Il tifo organizzato rossonero ha prima cantato "Ci avete rotto il c***o", seguito poi da un "Voi siete 11 coglioni", parodia del "Noi vogliamo 11 leoni".

Non solo. La Sud ha anche continuato con i soliti cori di contestazione nei confronti della proprietà, cantando "Questa società non ci merita", "Cardinale devi vendere, vattene!". La sensazione è che adesso, dopo una sentenza del genere, qualcosa si sia definitivamente rotto, perché questa gente davvero non ne può più.