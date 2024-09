MN - Tutto il Milan Futuro a San Siro per seguire Milan-Lecce

Tutta la squadra del Milan Futuro, tranne Zeroli, Bartesaghi, Jimenez e Raveyre che sono in panchina in questo momento, é ad assistere dagli spalti di San Siro a Milan-Lecce, dopo la vittoria di ieri dei giovani rossoneri contro la SPAL in Serie C; presente anche mister Daniele Bonera con il suo staff.