MN - Un Cristiano Ronaldo alla Ibra? Passerini: "Ibra si è trasformato, fatico ad immaginarmi una metamorfosi simile di CR7"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Carlos Passerini, giornalista al seguito del Milan per il Corriere della Sera, si è così espresso in esclusiva a MilanNews.it (CLICCA QUI per leggere l'INTERVISTA integrale) su se Cristiano Ronaldo potrà fare lo stesso percorso di Ibrahimovic: "Fatico ad immaginari un Ronaldo che, anche tra 2-3 anni, possa avere questa autocoscienza nuova perchè ha un ego talmente debordante che diventa egoismo calcistico. Ibra si è trasformato, non era così 10 anni fa; chi segue il Milan lo sa: Ibra è riuscito a colmare quella differenza che ha perso con gli anni trasformandolo in qualcosa da dare agli altri. I compagni lo dicono: Ibra non gioca, ma ti fa vincere. Fatico, dunque, a vedere una metamorfosi simile di Cristiano Ronaldo".