MN - Un milione di spettatori a San Siro per le gare di Serie A del Milan!

Il top player del Milan in questa stagione? Il pubblico. Che i risultati siano più o meno buoni non fa differenza, durante questo campionato i tifosi rossoneri hanno sempre fatto la differenza sostenendo la squadra con grinta e forza. Infatti, con i 70.286 spettatori presenti questa sera per Milan-Empoli i biglietti staccati per le gareM a San Siro durante la Serie A superano il milione! 1.008.407 per la precisione. Più che dodicesimo, milionesimo uomo.