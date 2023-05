MN - Un tir di aiuti e oltre 200 persone pronte: i grandi numeri e il grande cuore della Sud per l’Emilia Romagna

MilanNews.it

Poche parole e molti, moltissimi fatti. Curva Sud Milano e AIMC hanno raccolto un numero considerevole di beni di prima necessità e di strumenti pratici che serviranno ad aiutare le popolazioni dell’Emilia Romagna, colpita in maniera infame dalle piogge ed alluvioni dei giorni scorsi, che hanno distrutto città, case, attività commerciali e, purtroppo, anche vite.

Ieri sera, davanti al cancello 15 di San Siro, è stato riempito un tir e due furgoni con tutto il materiale donato dai tifosi rossoneri che hanno aderito alla raccolta beni lanciata dalla Curva, sempre in prima linea in queste situazioni.

Sono tre i comuni che potranno godere della bontà d’animo dei tifosi rossoneri, comuni dove non è presente la protezione civile ma dove operano delle associazioni con le quali si è interfacciata e coordinata la Sud.

Sabato saranno oltre 200 persone della curva e non solo, divise in squadre da cinque, che andranno in vari comuni a dare aiuto di ogni genere e tipo.

Una trasferta dal grande impatto umano