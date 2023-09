MN - Vaciago giudica il mercato del Milan: "Positivo per tante ragioni"

vedi letture

Come giudica il mercato del Milan? Il direttore di Tuttosport, Guido Vaciago, ha risposto così alla seguente domanda: “Personalmente positivo. Per tante ragioni, non solo calcistiche…”.

Una di esse?

“Mi è piaciuto l’approccio e, soprattutto, la linea moderna che si è seguita. Ormai per competere contro i colossi arabi devi inventarti qualcosa di nuovo, scommettere sul futuro, adottando strategie e con coraggio. Il Milan, più delle altre, lo ha fatto e ciò lo pone in una condizione di vantaggio. Il tutto in linea con un percorso già cominciato in precedenza con Maldini e Massara, come giustamente bisogna sottolineare. È qualcosa di programmato da tempo e sul lungo termine”.