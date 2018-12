MN - Van Bommel: "Bello tornare a Milano. Gattuso ottimo tecnico. Mio addio? Volevano rinnovare..."

L'allenatore del Psv, Mark Van Bommel, ha parlato in conferenza stampa a San Siro in vista della sfida contro l'Inter in Champions: "Che effetto fa tornare a Milano? L’addio al Milan non è stato facile, quella era una bella squadra, volevano rinnovare ma io volevo tornare al PsV, penso sia stata la scelta giusta, se fai una scelta non ci devi tonare su. E’ sempre bello tornare qui a Milano. Gattuso? E’ un allenatore molto bravo, già nello spogliatoio pensava alla tattica, immaginavo che potesse fare l’allenatore dopo aver smesso. In Italia c’e sempre la Juve ed è difficile lottare con loro, non è facile puntare a posti importanti in classifica nel campionato italiano, ma stanno facendo dei progressi".