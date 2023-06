MN - Venturato: "Colombo al Milan? Si può inserire. Pioli uno dei migliori allenatori italiani"

Roberto Venturato ha avuto parole di riguardo nei confronti di Stefano Pioli e dell'attaccante Lorenzo Colombo, che rientra al Milan dopo il prestito a Lecce. Venturato, che ha allenato Colombo alla Spal, ha dichiarato in esclusiva a MilanNews.it: "Credo possa inserirsi in un contesto importante come il Milan perché dotato di grande qualità morale. Sotto l’aspetto tattico credo che Pioli possa trovare la soluzione per far esprimere Lorenzo in funzione dell’esigenza della squadra. Anche perché non è uno sprovveduto: è uno dei migliori allenatori italiani”.