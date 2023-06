MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Roberto Venturato ha rilasciato un'intervista in esclusiva per MilanNews.it. Il tecnico, che ha allenato Lorenzo Colombo alla Spal nel 2021/22, ne ha parlato in questi termini: "Se mi ha stupito? No. Colombo ha mezzi, capacità tecniche, tattiche e morali per giocare stabilmente in Serie A. Non ne ho mai dubitato."