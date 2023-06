MN - Venturato sulla crescita di Colombo: "Lo preferisco in una coppia di attaccanti. Deve migliorare..."

MilanNews.it

Roberto Venturato ha allenato Lorenzo Colombo nel 2021/22 alla Spal. Il tecnico, intervistato in esclusiva da MilanNews.it, ha parlato dei margini di crescita del giovane attaccante rossonero: "Lorenzo può giocare sia da unica punta, sia in un attacco a due. Io lo preferisco in una coppia di attaccanti. Dovrà migliorare la capacità di muoversi in funzione del gioco di squadra. Ma c’è tempo per crescere”.