© foto di DANIELE MASCOLO

Sebastiano Vernazza, giornalista, ha rilasciato un'intervista a MilanNews.it parlando degli obiettivi futuri per i rossoneri: “Dipenderà dal mercato, ma credo che il Milan, con un paio di rinforzi, possa e debba lottare per lo scudetto e per gli ottavi e/o i quarti di Champions come obiettivo minimo in Europa”