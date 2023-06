MN - Vernazza: "Pioli? Se è rimasto vuol dire che ha avuto garanzie sul mercato"

MilanNews.it

Sebastiano Vernazza, giornalista, ha rilasciato un'intervista a MilanNews.it parlando anche di Stefano Pioli: "Non saprei, in effetti Pioli era molto legato a Maldini e a Massara. Se è rimasto, immagino che abbia avuto garanzie per il mercato e che anzi abbia ottenuto di essere più coinvolto nelle scelte di mercato. Al di là di questo, la panchina del Milan non si lascia a cuor leggero".