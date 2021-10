MN - Verso Atalanta-Milan, Messias torna ad allenarsi in gruppo

In questi minuti la squadra si sta allenando a Milanello sotto gli occhi vigili di Mister Pioli, e la notizia di giornata riguarda sicuramente Junior Messias. Stando a quanto appreso dalla redazione di MilanNews.it il brasiliano, arrivato a fine mercato dal Crotone in prestito con diritto di riscatto, è tornato ad allenarsi in gruppo. Il numero 30 può essere un recupero importante in vista del match di domenica contro l'Atalanta, bisognerà vedere però quanto e come potrà essere utilizzato.

Preparando la sfida di Bergamo uno dei nodi è sulla coppia di centrocampisti: al momento esiste un ballottaggio tra Bennacer e Tonali, con entrambi i mediani che contro l'Atletico Madrid hanno dato tutto. Il dubbio su chi schierare al fianco di Franck Kessie verrà sciolto nelle prossime ore.