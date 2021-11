MN - Verso Fiorentina-Milan, Romagnoli è tornato ad allenarsi in gruppo

Buone notizie per Stefano Pioli in vista della trasferta di Firenze di sabato sera. Il tecnico rossonero, come appreso dalla nostra redazione, potrà contare anche su Alessio Romagnoli per la partita contro la compagine di Italiano. Il capitano, infatti, ha smaltito l'infortunio all'adduttore ed oggi è tornato ad allenarsi con il gruppo.