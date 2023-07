MN - Verso il Barcellona, Loftus-Cheek in conferenza stampa nella notte italiana

Il Milan oggi è in viaggio verso Las Vegas, Nevada, dove nella notte italiana tra l'1 e il 2 agosto giocherà la sua ultima amichevole a stelle e strisce contro il Barcellona. A questo proposito, come appreso dalla redazione di MilanNews.it, questa notte, alle 4 italiane, Ruben Loftus-Cheek parlerà in conferenza stampa in vista della sfida contro i blaugrana dell'Allegiant Stadium.