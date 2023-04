MN - Verso il Lecce, tra squalifiche e gestione: la probabile formazione del Milan

Fonte: Pietro Mazzara

Conquistato il pass per le semifinali di Champions League, il Milan è pronto a rituffarsi sul campionato. Domenica a San Siro arriva il Lecce e, rispetto a Napoli, ci sarà qualche novità nella formazione rossonera tra squalifiche e gestione: capitan Calabria non ci sarà in quanto è stato fermato per un turno dal Giudice Sportivo (il terzino destro sarà Florenzi), mentre potrebbero avere un turno di riposo Kjaer e Diaz (Kalulu in difesa al posto dello svedese, mentre a destra nuova chance per Messias dal primo minuto).

Ecco, dunque, ad oggi il probabile undici del Diavolo che scenderà in campo domenica alle 18 contro i pugliesi:

(4-2-3-1) Maignan; Florenzi, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Krunic; Messias, Bennacer, Leao; Giroud