MN - Verso Inter-Milan: sono quattro gli assenti per i rossoneri

A partire dal pomeriggio di ieri sera il Milan si è riunito all'Hotel Melià per preparare al meglio il derby contro l'Inter, con gli ultimi giocatori che sono arrivati questa mattina. Stefano Pioli nella gara di oggi alle 18 dovrà fare a meno di quattro giocatori, tre per infortunio e uno per squalifica. Ecco la lista:

INFORTUNATI

Bennacer

Kalulu

Caldara

SQUALIFICATI

Tomori