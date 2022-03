MN - Verso Milan-Bologna, la conferenza di Pioli sarà domenica alle 9:30

Fonte: Antonio Vitiello e Pietro Mazzara

In vista della partita di lunedì sera tra Milan e Bologna, il club rossonero ha fissato la conferenza stampa pre-gara di mister Stefano Pioli per domenica alle ore 9:30 a Milanello. Come di consueto, potrete seguire l'incontro del mister con i media in diretta sul nostro sito web.