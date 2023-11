MN - Verso Milan-Fiorentina: si valuta la convocazione di Camarda dopo l'infortunio di Okafor. In lizza anche Sia

Sabato contro la Fiorentina, oltre a Giroud e Leao, il Milan dovrà fare a meno in attacco anche di Noah Okafor, il quale ha riportato una lesione muscolare nell'ultima partita giocata con la Svizzera. Vista l'emergenza offensiva, per la gara contro i viola, Stefano Pioli sta valutando la convocazione del giovane talento della Primavera Francesco Camarda (15 anni). In lizza anche Sia, altra punta della squadra di Ignazio Abate.