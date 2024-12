MN - Verso Milan-Genoa, Eranio: "Sarà una partita difficile. Loro cercheranno di venire a San Siro e strappare il punticino"

La partita contro lo Stella Rossa ha lasciato degli strascichi in casa Milan dopo l'attacco di Paulo Fonseca ad alcuni giocatori. E domenica si scende di nuovo in campo, avversario il Genoa. Doppio ex della sfida, Stefano Eranio dice la sua ai microfoni di MilanNews.it.

Domenica c'è il Genoa, una partita speciale per te

"Col Genoa sarà una partita difficile. Loro hanno bisogno di punti e non hanno nulla da perdere. Vieira ha dato un'idea di gioco, cercheranno di venire a San Siro e strappare il punticino. Normale che se il Milan gioca da Milan è più facile che possa vincere. Ma se è quello contro lo Stella Rossa rischia di perdere ancor più punti e in classifica. Difficile oggi dire come andrà la partita, perché questo Milan non ti dà mai la certezza di dare una continuità".

Al Genoa gioca Frendrup: lo ritieni da Milan?

"Al Genoa hanno tolto tutto il meglio e Frendrup è l'unico giocatore di qualità rimasto, oltre al fatto che dà molta quantità. Giocatore diligente che magari non ti fa tanti gol ma ha un peso notevole per gli equilibri della squadra. Mi auguro che il Genoa lo tenga fino a fine stagione, anche se so che suonano le campane della Premier League e lì si scomodano solo per certi giocatori. È sicuramente un giocatore che il Milan segue".