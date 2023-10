MN - Verso Milan-Juventus, De Vecchi: "Sfida molto importante, ma non decisiva"

In merito all’imminente match tra Milan e Juventus e all’attualità in chiave rossonera, la redazione di Milannews.it ha intervistato in esclusiva Walter De Vecchi, ex calciatore rossonero, nonché ex allenatore delle formazioni giovanili del Diavolo. Queste le sue parole:

Che tipo di match ti aspetti tra Milan e Juve?

“Molto importante, ma lasciatemi dire una cosa: non decisivo”.