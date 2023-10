MN - Verso Milan-Juventus, sold out a San Siro. I numeri nel dettaglio

Sarà ancora una volta un San Siro bollente quello che accoglierà Milan e Juventus nel big-match di domenica sera alle 20.45: sarà Sold-Out con i tifosi milanisti pronti a spingere i rossoneri nella Grande Classica del nostro campionato. Si affronteranno, infatti, il Club italiano che ha conquistato più trofei internazionali – il Milan – e quello che ha vinto più titoli sul territorio nazionale – la Juventus – nella sfida valevole per la 9°giornata di Serie A.

Tra gli appassionati tifosi di San Siro, più del 45% sarà under30, il 68% sotto i 40 anni e il 18% del pubblico sarà al femminile. Inoltre, sono in arrivo milanisti da ogni angolo del Mondo, con il 35% degli spettatori provenienti dall’estero tra Belgio, Francia, Polonia, USA, Olanda, Germania, Brasile, Finlandia e moltissimi altri Paesi.

Club1899

Record di vendite assoluto per una partita di Serie A per la “Club 1899”, l’esperienza Premium VIP in area hospitality rivolta ai tifosi, che registra più di 1000 tagliandi venduti.

Media accreditati

Infine, tutto esaurito anche in tribuna stampa, con circa 200 operatori dell’informazione accreditati e più di 150 Paesi collegati.

“Il Milan per tutti” - #RespAct

Riparte in questa prima giornata anche il programma di accessibilità “Il Milan per tutti”, attraverso cui in ogni match casalingo il Club rossonero mette a disposizione dei propri tifosi con disabilità o provenienti da contesti sociali complicati un innovativo servizio di audiodescrizione per i fan non vedenti e ipovedenti. Il programma rientra nel più ampio manifesto “RespAct” per equità sociale, uguaglianza e inclusività.