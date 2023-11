MN - Verso Milan-Psg: gli assenti rossoneri. Fuori mezza difesa

Il Milan si è ritrovato questa mattina all'Hotel Melià per il consueto ritiro pre partita: il gruppo squadra rossonero trascorrerà le ultime ore prima del big match contro il Psg insieme, prima di dirigersi in pullman verso San Siro. Il tecnico Pioli dovrà fare a meno di sette giocatori, anche se tra questi figurano anche Pellegrino (infortunato) e Romero che non erano comunque inseriti in lista Champions.

Con le assenze di Kjaer e Kalulu, il Milan non avrà a disposizione mezza difesa. La lista degli assenti: Bennacer, Sportiello, Kalulu, Kjaer, Pellegrino, Caldara, Romero (ultimi tre anche fuori lista, Romero non infortunato).