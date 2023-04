MN - Verso Roma-Milan, Sabatini: "Partita tirata, non mi stupirei venisse decisa al 90°"

MilanNews.it

© foto di © DANIELE MASCOLO

Walter Sabatini, noto direttore sportivo, è stato intervistato in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it e si è espresso così sulla cruciale sfida tra Roma e Milan che domani pomeriggio andrà in scena all'Olimpico: "Sarà una partita molto tirata e complicata per tutte e due le squadre. Mi aspetto una Roma molto accorta, con di fronte un Milan che ha cambiato notevolmente pelle. Non mi stupirei venisse decisa da un gol al 90°".