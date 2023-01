MN - Verso Salernitana-Milan, le indicazioni di formazione di Bianchin

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Luca Bianchin, giornalista al seguito del Milan per La Gazzetta dello Sport, si è così espresso in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it (CLICCA QUI per leggere l'INTERVISTA integrale) su Theo, Leao e Giroud titolari a Salerno: "Mi aspetto certamente Leao dall'inizio. Su Theo e Giroud lo capiremo nelle prossime ore, quando si alleneranno in maniera più corposa. Mi aspetto un po' più Theo titolare: ha dimostrato in questi mesi di avere un fisico tale da poter garantire un rendimento alto partita dopo partita senza riposarsi troppo, come dimostrato al Mondiale. La tentazione Giroud potrebbe starci, ma ipotizzare Rebic titolare a Salerno ha un senso, nonostante la partita negativa col PSV".