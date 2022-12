MN - Verso Salernitana-Milan: Pioli parlerà in conferenza martedì alle 14.15

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Torna il campionato e tornano anche le consuete conferenze stampa di presentazione delle partite di mister Stefano Pioli. Come appreso dalla redazione di MilanNews.it, l'allenatore rossonero perlerà alla stampa in vista del primo impegno del 2023 contro la Salernitana, martedì 3 gennaio alle ore 14.15. La partita si giocherà il giorno dopo in Campania alle 12.30.