MN - Verso Slavia Praga-Milan, il programma di domani: allenamento alle 11.30, alle 18.30 la conferenza di Pioli e Tomori

Verso Slavia Praga-Milan, il programma di domani: allenamento alle 11.30, alle 18.30 la conferenza di Pioli e Tomori

In vista della gara di giovedì in casa dello Slavia Praga, valida per il ritorno degli ottavi di Europa League, il Milan svolgerà domani mattina l'allenamento di rifinitura a Milanello a partire dalle 11.30 (i primi 15 minuti saranno come al solito aperti alla stampa). Nel pomeriggio ci sarà poi la partenza da Malpensa per la Repubblica Ceca, mentre alle 18.30 è il programma la conferenza stampa di Stefano Pioli e Fikayo Tomori presso l'Eden Arena di Praga.

Questo invece il programma dello Slavia Praga:

14.15 conferenza stampa dell'allenatore e di un giocatore all'Eden Arena

16.30 allenamento all'Eden Arena (aperti alla stampa i primi 15 minuti).