MN - Verso Tottenham-Milan: questa mattina pioggia, vento e neve a Londra

Fonte: dai nostri inviati Antonio Vitiello e Antonello Gioia

L'atmosfera allo stadio questa sera per Tottenham-Milan sarà caldissima. Lo stesso non si può dire invece del clima atmosferico di oggi a Londra: questa mattina, infatti, pioggia, vento e neve nella capitale inglese e temperatura vicino allo zero. Nonostante questo, in giro per la città ci sono già tantissimi tifosi rossoneri.