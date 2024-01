MN - Verza: "A me Adli è sempre piaciuto, per movenze e senso della posizione..."

Riguardo al momento attuale del Milan, la redazione di MilanNews.it ha raggiunto telefonicamente in esclusiva Vinicio Verza, ex calciatore rossonero. Ecco le sue parole.

Trascinato da un rinato Adli?

“A me Adli è sempre piaciuto, fin da quando l’ho visto esordire e giocare con continuità. Al di là del gol, bellissimo, segnato ieri, a me - per movenze e senso della posizione - ricorda il Pirlo dei tempi di Ancelotti”.