MN - Verza a sorpresa su Pioli: "Lo avrei sicuramente confermato"

vedi letture

Tre anni al Milan, 106 presenze e 17 reti: Vinicio Verza ha fatto parte di un Diavolo che conosceva la Serie B e ha contribuito a rilanciarlo, negli ultimi anni prima dell'avvento di Silvio Berlusconi. In esclusiva per MilanNews.it ci dice la sua sulla squadra attuale.

Vinicio Verza, quali sono le sue prime impressioni di questo Milan in costruzione?

"Le amichevoli che lasciano il tempo che trovano, danno certamente delle indicazioni e devono essere semplicemente prese come tali nonostante le vittorie importanti. Devo dire che mi aspettavo qualche nome diverso sul mercato, vediamo che succederà. Due nomi certamente non bastano e credo che vada rinforzato ogni reparto".

La stagione passata si è chiusa col secondo posto che ha portato alla fine del ciclo Pioli

"Aveva fatto bene con la rosa che aveva a disposizione, aveva anche portato buoni risultati. Per questo motivo visto anche il contratto in essere gli avrei dato la possibilità di portare a termine il suo lavoro. Lo avrei sicuramente confermato".

Fonseca è un allenatore da Milan?

"Non è tanto il Milan in sé quanto l'ambiente di Milano. Devi avere carattere per reggere l'urto anche se Fonseca ha lavorato a Roma quindi in un certo senso è allenato. Giocare a San Siro sarà difficilissimo, qui vedremo il valore di Fonseca nel gestire la situazione".

San Siro fa così paura?

"Le dico che noi persino in Serie B facevamo 70mila spettatori. E in certe partite vedevo degli avversari che entravano nel sottopassaggio e quando entravano in campo avevano già perso la partita, perché si spaventavano. E allora mancava il terzo anello, figurarsi".

Il Milan ora pensa a un nuovo stadio

"Mi dispiace perché San Siro è un simbolo. Dall'altra parte mi rendo conto che bisogna adeguarsi ai tempi che cambiano, al business e quel che gira intorno al calcio".