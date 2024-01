MN - Verza: "Con la rosa al completo sarebbe stato un altro campionato di sicuro"

Riguardo al momento attuale del Milan, la redazione di MilanNews.it ha raggiunto telefonicamente in esclusiva Vinicio Verza, ex calciatore rossonero. Ecco le sue parole.

L’organico è al completo così o, dal tuo punto di vista, occorre altro?

“L’ideale sarebbe un rinforzo per reparto, visti gli infortuni che, purtroppo, hanno fatto perdere terreno al Milan in classifica. Con la rosa al completo sarebbe stato un altro campionato di sicuro. Se non a gennaio, a giugno qualcosa, soprattutto davanti, bisogna fare”.

Quali devono essere gli obiettivi stagionali del Milan?

“Perché non pensare all’Europa League come a qualcosa di realistico? Secondo me, anche per prestigio internazionale, il Milan ci può e ci deve puntare”.

Trascinato da un rinato Adli?

“A me Adli è sempre piaciuto, fin da quando l’ho visto esordire e giocare con continuità. Al di là del gol, bellissimo, segnato ieri, a me - per movenze e senso della posizione - ricorda il Pirlo dei tempi di Ancelotti”.