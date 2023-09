MN - Verza: "Jovic discreto giocatore, magari voglioso di riscatto post esperienza non esaltante con la Fiorentina"

vedi letture

La redazione di MilanNews.it ha intervistato l'ex giocatore rossonero Vinicio Verza.

L’ultimo arrivato è Jovic: quale valore aggiunto potrebbe portare?

“È evidente, per come sono andate le cose, che il Milan puntasse ad altri nomi. È stato preso un discreto giocatore, magari voglioso di riscatto post esperienza non esaltante con la Fiorentina, che funge da allungamento e riempitivo della rosa. Per me però il titolare resterà Giroud”.