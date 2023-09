MN - Verza: "L'obiettivo principale del Milan è il campionato. Girone Champions aperto"

La redazione di MilanNews.it ha intervistato l'ex giocatore rossonero Vinicio Verza.

Che tipo di Champions ti aspetti da parte del Milan?

“Innanzitutto l’obiettivo principale deve essere il campionato e, ripeto, non sarà scontato, contro squadre come Napoli, Inter e Juventus. In Champions si vedrà. Il girone non è dei migliori, ma per me è più aperto di quello che sembra”.