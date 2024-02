MN - Verza: "Leao gran giocatore, ma ha tante pause. Si può considerare di cederlo"

Momento chiave della stagione del Milan. La sconfitta, brutta, di Monza potrebbe aver rimesso in discussione la tranquillità del posto Champions per i rossoneri: in questo senso molto sarà deciso dalla gara di domenica contro l'Atalanta. Prima però il Diavolo deve archiviare la pratica Rennes: domani la gara di ritorno in Francia con il Milan forte dei tre gol di vantaggio. La redazione di MilanNews.it ha intervistato in esclusiva Vinicio Verza, ex calciatore rossonero.

Il tuo punto di vista rispetto al rendimento attuale di Leao?

“Io penso sia un grande calciatore, ma intorno ha bisogno di una squadra che possa compensare le sue pause, che sono una sua caratteristica, seppur negativa, ma oggettiva e da accettare, ormai. Se essa non c’è, non è possibile trarne pienamente profilo e si può considerare l’idea di cederlo per far cassa, di fronte a un’offerta importante”.