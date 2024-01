MN - Verza: "Milan protagonista di una grandissima prestazione contro la Roma"

Riguardo al momento attuale del Milan, la redazione di MilanNews.it ha raggiunto telefonicamente in esclusiva Vinicio Verza, ex calciatore rossonero. Ecco le sue parole.

Il Milan ha definitivamente scacciato ogni spauracchio di possibile crisi vincendo contro la Roma?

“Il Milan si è reso protagonista di una grandissima prestazione contro la Roma. Direi che la risposta è sì”.

Ti ha definitivamente convinto la fase difensiva?

“Mi sono piaciuti tutti dietro. L’unica cosa che non ho gradito è stato il calo di tensione che ha fatto tornare in partita la Roma. Certe sviste, in Europa League, non te le puoi permettere, per esempio”.