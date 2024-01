MN - Verza: "Perché non pensare all’Europa League come a qualcosa di realistico?"

Riguardo al momento attuale del Milan, la redazione di MilanNews.it ha raggiunto telefonicamente in esclusiva Vinicio Verza, ex calciatore rossonero. Ecco le sue parole.

Quali devono essere gli obiettivi stagionali del Milan?

“Perché non pensare all’Europa League come a qualcosa di realistico? Secondo me, anche per prestigio internazionale, il Milan ci può e ci deve puntare”.