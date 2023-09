MN - Verza: "Pioli fa coesistere tutti al meglio, ma è giusto pensare partita dopo partita"

La redazione di MilanNews.it ha intervistato l'ex giocatore rossonero Vinicio Verza.

Per quali ragioni, secondo te, c’è da essere cauti?

“Perché si sono cambiati tanti calciatori. Sembra che, per ora, Pioli faccia coesistere tutti al meglio, però non si sa mai cosa capita nel lasso di una stagione intera. Quindi giusto pensare partita dopo partita e guardarsi anche dalle avversarie, come il Napoli, l’Inter e la Juve, da non sottovalutare, senza coppe”.