MN - Vettore: "Contro la viola prestazione insufficiente, mancavano giocatori ma per vincere serve ben altro"

Queste le dichiarazioni in esclusiva sul sito di MilanNews.it da parte dell'ex portiere rossonero Antonio Vettore. L'ex estremo difensore ha vestito la maglia del Milan nelle stagioni 1980-1981 e 1985-1986, ecco le sue parole: "Milan guarito ieri sera? Non si può dire, perché non abbiamo visto tutti i titolari in campo. Per me, la prestazione è stata insufficiente. Se il Milan vuole lottare per vincere il campionato, occorre ben altro”.