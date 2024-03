MN - Vettore elogia Loftus-Cheek: "Uno dei migliori acquisti in assoluto"

Riguardo alla vittoria del Milan contro l’Empoli, abbiamo raggiunto telefonicamente in esclusiva Antonio Vettore, ex portiere rossonero. Tanti i temi trattati nel corso dell'intevista, fra i quali lo straordinario momento di forma che sta vivendo in questo inizio 2024 Ruben Loftus-Cheek. Queste le sue dichiarazioni.

E quelli da cui Pioli non può assolutamente prescindere?

“Io credo che Loftus-Cheek sia stato uno dei migliori acquisti in assoluto e mi piace molto la posizione in cui viene impiegato. Sapete che vi dico? Potrebbe fare, e segnare, pure molto di più”.